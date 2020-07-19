Напомним, что питерцы победили благодаря голам Артёма Дзюбы с пенальти и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев.
"Со "Спартаком" всегда большое дерби, большие игры, и у нас проблем с настроем не бывает. Другое дело, что эти игры могут быть скользкие. Все может пойти не так, как ты хочешь, и психологически это тяжело. Но мы справились, и мы молодцы сегодня", - приводит слова игрока Sport24.
После 29-ти матчей в чемпионате России "Спартак" занимает девятое место. "Зенит" гарантировал себе первую строчку по итогам текущего сезона после 26-го тура.
Иванович провёл в текущем сезоне за "Зенит" 25 матчей в рамках РПЛ и забил четыре гола. Контракт сербского защитника с клубом истекает этим летом.
Иванович: со "Спартаком" всегда большое дерби
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" в полуфинале Кубка России (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!