Однако выход в главном матче сезона молодых Маслова, Гапонова и Умярова, а не более опытных Ещенко, Кутепова и Рассказова, вызвал у руководства клуба вопросы, сообщает в своем телеграм-канале журналист Metaratings Иван Карпов.
20 июля в СМИ появилась информация о том, что Тедеско может быть уволен с поста главного тренера, в том числе за его фразу после матча с "Зенитом", который он назвал игрой "учителей и учеников".
Источник: "Спартак" не собирается увольнять Тедеско, но у руководства вопросы по составу на матч с "Зенитом"
Позиция владельца "Спартака" Леонида Федуна после полуфинала Кубка России с "Зенитом" не изменилась - он настроен продолжать сотрудничество с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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