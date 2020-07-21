"Фикция и вброс". Министр спорта МО опроверг информацию по "Химкам"

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что ранее появившаяся информация по поводу решения судьбы "Химок" является ложной.
Фото: ТАСС
Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял решение о том, что "Химки" всё-таки будут выступать в РПЛ.

"Эта информация – фикция и вброс. Все решения будут завтра до 17 часов", - приводит слова Терюшкова "Чемпионат".

Также министр отметил, что Воробьёв на данный момент не выражал своего мнения по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что занявшие второе место по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ "Химки" не станут подниматься в РПЛ из-за проблем с финансированием.


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Теги: Химки Воробьев
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