Соглашение было продлено автоматически, согласно прописанным условиям в контракте. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, ранее интерес к нападающему проявляли турецкие клубы.
Эдер пополнил состав "железнодорожников" в 2017 году. В составе команды португалец провел 63 игры и забил 10 мячей.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Эдер подписал новый контракт с "Локо"
Московский "Локомотив" продлил еще на один год контракт с португальским нападающим Антонио Эдером.
Фото: ФК "Локомотив"
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