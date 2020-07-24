- С Пашей расстались в великолепных отношениях, но решили, что дальше пойдем сами. Это очень порядочный человек, он пример в тренировочном процессе для молодых, потому что никогда не халявил, - цитирует Иванова Sport24.
За время выступления в екатеринбургском клубе форвард провел 33 матча во всех турнирах и забил 8 голов.
Погребняк поблагодарил клуб за совместную работу и выразил надежду, что у него еще будет повод вернутся в Екатеринбург.
Где продолжит карьеру Павел пока неизвестно.
Григорий Иванов: с Погребняком расстались в великолепных отношениях. Он никогда не халявил
Президент "Урала" Григорий Иванов выразил свое отношение к уходу из клуба нападающего Павла Погребняка.
Фото: СЭ
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