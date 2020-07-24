Также игрок продлил контракт с красно-белыми. Предыдущее соглашение истекало летом 2021 года.
Остаток завершившегося сезона ФНЛ Руденко провел в аренде в московском "Торпедо" и вместе с Иваном Сергеевым с 14 голами стал лучшим бомбардиром первенства.
За "автозаводцев" Руденко провел два матча и забил один гол, за "Спартак-2" форвард сыграл в сезоне 23 игры и забил 13 голов.
Источник: Чемпионат
СМИ: Руденко продлил контракт со "Спартаком" и перейдет в "Сочи" на правах аренды
Нападающий "Спартака" Александр Руденко перейдет в "Сочи" на правах аренды.
Фото: Spartakworld
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