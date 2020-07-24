РФС разрешил "Урожаю" переименовать клуб в "Кубань"
Бренд "Кубань" может вернуться, будет переименован клуб "Урожай".
Фото: Football-RFPL.ru
- Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО "Футбольный клуб "Кубань" профессионального статуса, по причинам, не связанным со спортивным результатом, в соответствии с Постановлением Исполкома № 169/8 от 25.11.2015 "Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса", разрешить ООО "Футбольный клуб "Урожай" (г. Краснодар) изменить наименование на ООО "Профессиональный футбольный клуб "Кубань" без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО "Футбольный клуб "Кубань", - сообщается в заявлении РФС.
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