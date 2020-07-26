Как сообщает novosti.rs, сербский футболист близок к переходу в "Эвертон", который возглавляет Карло Анчелотти. Иванович работал с итальянским специалистом в "Челси".
Стороны уже близки к соглашению.
Иванович выступал за "Зенит" с зимы 2017 года, перейдя на правах свободного агента. Серб дважды стал чемпионом России в составе петербургского клуба.
Источник: Иванович близок к переходу в "Эвертон"
Капитан "Зенита" Бранислав Иванович вернется в чемпионат Англии.
Фото: ФК "Зенит"
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