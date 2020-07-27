Источник: у защитника "Уфы" Урунова есть предложение из Бундеслиги

Защитник "Уфы" Остон Урунов в летнее межсезонье может покинуть клуб.

Фото: ФК "Уфа"

Как сообщает телеграм-канал "Закат Европы", у футболиста есть предложение из Бундеслиги.



Ранее была информация, что 19-летний защитник может продолжить карьеру в "Спартаке". По данным источника, новый генеральный директор уфимского клуба склоняется к варианту с продажей игрока в московский клуб.



Урунов провел за "Уфу" в минувшем сезоне РПЛ 10 матчей. Результативными действиями не отметился.