Как сообщает телеграм-канал "Закат Европы", у футболиста есть предложение из Бундеслиги.
Ранее была информация, что 19-летний защитник может продолжить карьеру в "Спартаке". По данным источника, новый генеральный директор уфимского клуба склоняется к варианту с продажей игрока в московский клуб.
Урунов провел за "Уфу" в минувшем сезоне РПЛ 10 матчей. Результативными действиями не отметился.
Источник: у защитника "Уфы" Урунова есть предложение из Бундеслиги
Защитник "Уфы" Остон Урунов в летнее межсезонье может покинуть клуб.
Фото: ФК "Уфа"
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