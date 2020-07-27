Ранее была информация, что московский клуб готов приобрести 19-летнего хавбека за 2 млн евро.
"По Урунову пока нет окончательного решения, идет обсуждение условий. Спрос на игрокаесть и мы смотрим, какое предложение будет выгоднее для нашего клуба", - передает слова Мурзагулова "Спорт-Экспресс".
Остон Урунов провел за "Уфу" в минувшем сезоне РПЛ 10 матчей. Результативными действиями не отметился.
"Уфа" прокомментировала ситуацию по трансферу Урунова в "Спартак"
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал о возможном уходе Остона Урунова в "Спартак".
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!