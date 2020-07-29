"Есть ли вероятность, что Кокорин останется в "Сочи"? Да", - цитирует Ротенберга Sport24.
Кокорин во второй половине сезона на правах аренды выступал за "Сочи". Этим летом его контракт с "Зенитом" истекает.
Ранее сообщалось, что Кокорин может перейти в "Динамо", "Спартак" или "Локомотив".
Отмечалось, что футболист хочет получить 10 миллионов евро за три года по контракту.
Ротенберг: есть вероятность, что Кокорин останется в "Сочи"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг не исключает, что нападающий Александр Кокорин останется в клубе.
Фото: ФК "Сочи"
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