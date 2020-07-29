Об этом сообщил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.
"Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день, с учётом Суперкубка, — это явный перебор. Календарь волей неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Ранее календарь нового сезона раскритиковал генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
"Локомотиву" в августе предстоит провести 7 матчей. Встреча между "Локомотивом" и "Зенитом" пройдет 7 августа в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". "Локомотив" в рамках 1-го тура чемпионата России в Казани сыграет против "Рубина".
В минувшем сезоне РПЛ "Локомотив" финишировал на втором месте в турнирной таблице.
"Локомотив" может сыграть с "Зенитом" в матче за Суперкубок России вторым составом
Фото: © ФК "Локомотив
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