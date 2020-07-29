"Краснодар" вышел из отпуска

Игроки "Краснодара" приступили к подготовке к новому сезону.
Фото: ФК "Краснодар"
29 июля краснодарская команда вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону. В первом занятии участвовали не все футболисты, в полном составе команда соберется 30 июля.

Первую игру сезона 2020/21 подопечные Мурада Мусаева проведут на выезде против "Уфы" 9 августа. Начало матча - в 17:00 мск.

По итогам минувшего сезона "Краснодар" занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

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Теги: Краснодар Мусаев
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