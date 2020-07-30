По данным источника, представители футболиста ведут переговоры с испанским клубом.
Ранее сообщалось, что 27-летний футболист намерен покинуть "Зенит".
В прошлом сезоне чемпионата России Кузяев принял участие в 18 матча и сделал 2 ассиста. Контракт игрока с петербургским клубом истекает завтра, 31 июля.
"Чемпионат"
Кузяев может стать игроком "Валенсии"
"Валенсия" заинтересована в услугах полузащитника "Зенита" Далера Кузяева.
Фото: © РИА Новости
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