Отмечается, что этот переход осуществиться по просьбе главного тренера казанцев Леонида Слуцкого. В свое время он приглашал Бутовского в ЦСКА.
Михаил объявил о своем решении тренерскому составу и написал заявление об уходе. Он покинет красно-белых 12-го августа.
Кандидаты на замену Бутовского - Андрей Гришанов, бывший врач "Спартака" в чемпионском сезоне и Эльвира Усманова. Также отмечается, что рассматривается еще один вариант.
Источник: телеграм-канал Foot’больные люди
Источник: врач "Спартака" Бутовский перейдет в "Рубин"
Врач "Спартака" Михаил Бутовский продолжит работу в "Рубине".
Фото: РФС
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