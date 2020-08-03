Ранее у 30-летнего футболиста истек контракт с "Динамо" и он стал свободным агентом.
"Решение он еще не принял. Мы бы хотели видеть его, но никакой конкретики пока нет", - цитирует Худякова ТАСС.
Панченко в прошлом сезоне принял участие в 22 играх и забил 2 гола.
"Тамбов" занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.
В "Тамбове" подтвердили интерес к Панченко
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подтвердил, что клуб заинтересован в услугах нападающего Кирилла Панченко.
Фото: "Чемпионат"
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