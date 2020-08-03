Напомним, бело-голубые проиграли подопечным Дмитрия Гунько со счетом 0:2.
- Реагировать надо спокойно - это товарищеская игра, состав был далёк от оптимального. Некоторые игроки получили микротравмы, мы предоставили им паузу, дали возможность проявить себя молодым и тем, кто вернулся из аренды. Те задачи, которые мы ставили на игру, касались просмотра этих ребят, - сказал Новиков в эфире России 24.
В минувшем сезоне "Динамо" заняло 6-е место в таблице, тем самым заработав право принять участие в квалификации Лиги Европы.
Вчера, 3 августа 23-летний полузащитник Даниил Фомин подписал контракт с "Динамо" на пять лет. В минувшем сезоне РПЛ хавбек в составе "Уфы" провел 27 матчей и забил 6 мячей.
Новиков - о проигрыше "Химкам": состав был далёк от оптимального, реагировать надо спокойно
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал итог товарищеского матча с "Химками".
Фото: РИА Новости
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