"Краснодар" ведет переговоры с 34-летним голкипером о заключении сделки. Городов ранее уже выступал за краснодарскую команду с 2011 по 2013 год.
В минувшем сезоне РПЛ Городов в составе "Ахмата" провел 25 матчей, в которых пропустил 36 мячей.
Источник: "Чемпионат"
"Краснодар" намерен подписать контракт с Городовым
Бывший голкипер "Ахмата" Евгений Городов может стать игроком "Краснодара".
Фото: ФК "Ахмат"
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