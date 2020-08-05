36-летний серб получил заманчивое предложение от "Эвертона", о чем он сам и сообщил.
"Вероятно, я продолжу карьеру в "Эвертоне". Они сделали мне хорошее предложение. Посмотрим, что произойдет", - цитирует Ивановича The Sun.
Футболист рассказал, что не получал предложений от "Црвены Звезды", и не думает о возвращении на родину.
В составе "Зенита" Иванович дважды выигрывал чемпионат России, но не продлил контракт, который истек по окончании сезона 2019/20. В чемпионате России он также выступал за "Локомотив", а в Англии - за "Челси".
На замену Ивановичу "Зенит" приобрел у "Ливерпуля" 31-летнего хорватского защитника Деяна Ловрена.
Иванович: видимо, продолжу карьеру в "Эвертоне"
Бывший защитник "Зенита" Бранислав Иванович, покинувший клуб по окончании контракта, видимо, вернется в Английскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Зенит"
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