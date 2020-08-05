- Не думаю, что Силва перейдет в "Спартак". Да, Адриен - чемпион Европы, поиграл в "Спортинге", "Лестере" и "Монако", но ему уже 31 год.
С приходом Шамиля Газизова в "Спартак", думаю, упор будет сделан на игроков голодных, готовых сразу дать результат и с бизнес-будущим, - написал Маньяков в своем телеграм-канале.
Последние полтора сезона 31-летний хавбек провел в аренде в "Монако", но права на него принадлежат "Лестеру".
Контракт Силвы с английским клубом действует до 30 июня 2021 года, но игрок не входит в планы клуба. В минувшем сезоне Силва принял участие в 25 матчах "Монако".
Сейчас основным опорником команды Доменико Тедеско является чех Алекс Крал.
"Спартак" в минувшем сезоне занял 7-е место.
Агент Маньяков: не думаю, что Силва перейдет в "Спартак"
Агент Александр Маньяков поделился мнением о возможном переходе полузащитника "Лестер Сити" Адриена Силвы в "Спартак".
Фото: globallookpress.com
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