- Мне комфортнее в Ростове. Здесь люди более добрые, более позитивные, чувствуется, что весь город - футбольный. Любят, обожают команду и вне зависимости от обстоятельств поддерживают футболистов.
Огромное спасибо болельщикам "Краснодара", но я не буду высказываться. Я благодарен и клубу, и болельщикам за поддержку на протяжении многих лет, но я говорю, что здесь мне комфортнее, - сказал Мамаев в видео YouTube-канала "Nobel".
Напомним, что в октябре 2018 года Павел Мамаев и нападающий "Спартака" Александр Кокорин были арестованы за нанесение побоев и хулиганство из-за двух драк в Москве. В СИЗО и тюрьме в общей сложности футболисты провели 11 месяцев. После этого "Краснодар" разорвал соглашение с Мамаевым, и хавбек перешел в ростовскую команду.
В прошедшем сезоне за "Ростов" Павел провёл 7 матчей и забил 2 гола, что позволило "ростовчанам" пробиться в квалификационную стадию Лиги Европы.
Мамаев: благодарен "Краснодару" за поддержку на протяжении многих лет, но в "Ростове" мне комфортнее
Фото: СЭ
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