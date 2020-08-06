Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.
"Практически договорились с Панченко, идет финальная стадия переговоров", - цитирует Худякова Sport24.ru.
Худяков отметил, что Панченко сможет покинуть клуб, если команда вылетит в ФНЛ. Контракт с игроком будет рассчитан на три года.
В прошлом сезоне 30-летний форвард выступал за "Динамо" и забил 2 гола в 22 матчах. 31 июля контракт игрока с московским клубом истек.
Спортивный директор "Тамбова": практически договорились с Панченко
Нападающий Кирилл Панченко близок к переходу в "Тамбов".
Фото: "Чемпионат"
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