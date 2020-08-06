Сегодня волгоградский "Ротор" объявил о заключении контракта с Джано.
Последним клубом Джано был кипрский "Анортосис", с которым у него 31 мая истекло соглашение. В "Ротор" футболист перешел в статусе свободного агента.
"Принципиальными матчи со "Спартаком" точно не будут. Из "Спартака" я ушел красиво, все было решено взаимно. "Спартак" уже позади. "Спартаку" принципиально я ничего не буду доказывать, я "Ротору" буду доказывать, что заслуживаю здесь играть", - приводит слова Джано пресс-служба "Ротора".
Джано выступал за "Спартак" с 2009 по 2019 год. Также в России он играл за "Ростов" и "Крылья Советов".
Джано: "Спартаку" принципиально я ничего не буду доказывать
Грузинский полузащитник Джано Ананидзе рассказал, что не будет ничего доказывать "Спартаку".
Gettyimages.ru
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