"Фенербахче" сделал официальное предложение по 30-летнему форварду. Отмечается, что в прошлом месяце представители Смолова провели переговоры с руководством турецкого клуба.
Вторую часть минувшего сезона Смолов провел в аренде в "Сельте". В составе клуба из Виго российский нападающий провел 14 матчей и забил 2 мяча.
Источник: TRT Spor
"Фенербахче" хочет подписать Смолова
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции.
Фото: ФК "Сельта"
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