"Фенербахче" хочет подписать Смолова

Нападающий " Локомотива " Федор Смолов может продолжить карьеру в Турции.

Фото: ФК "Сельта"

"Фенербахче" сделал официальное предложение по 30-летнему форварду. Отмечается, что в прошлом месяце представители Смолова провели переговоры с руководством турецкого клуба.



Вторую часть минувшего сезона Смолов провел в аренде в "Сельте". В составе клуба из Виго российский нападающий провел 14 матчей и забил 2 мяча.



Источник: TRT Spor