Специалист оставил "аплодисменты" под записью форварда, на которой Александр изображен в форме красно-белых.
В данный момент Манчини тренирует сборную Италии.
Кокорин стал игроком "Спартака" 2-го августа, подписав контракт по схеме "3+1".
В минувшем сезоне РПЛ Кокорин провел в "Сочи" на правах аренде. Его контракт принадлежал "Зениту".
Манчини прокомментировал фото Кокорина в форме "Спартака"
Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал в "инстаграме" фото нападающего "Спартака" Александра Кокорина.
Фото: "инстаграм" Кокорина
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