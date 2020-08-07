"Выкупить Мариу было реально. Возможность была. Но после Лиги чемпионов и травмы Жоау потерял задор. Может, ему хотелось в другой по силе чемпионат. Может, появились мысли о другой команде", - цитирует Кикнадзе Sport24.
Напомним, права на португальского футболиста принадлежат итальянскому "Интеру". В прошлом сезоне Мариу выступал за "Локомотив" на правах аренды. Футболист провел 22 матча, в которых отметился 1 голом и 7 результативными передачами.
"Локомотив" в минувшем сезоне занял 2-е место в турнирной таблице РПЛ.
Кикнадзе рассказал, почему "Локомотив" не выкупил у "Интера" Мариу
Генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе рассказал, почему клуб не стал выкупать контракт полузащитника "Интера" Жоау Мариу.
Фото: © РИА Новости
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