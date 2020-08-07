Жирков вышел на 3-е место по победам в матчах за Суперкубок

"Зенит" одержал победу со счётом 2-1 в матче за Суперкубок России над "Локомотивом". Для полузащитника "Зенита" Юрия Жиркова это была 6 победа в Суперкубке.
Фото: ФК "Зенит"
Юрий заменил нападающего Артёма Дзюбу на 81-ой минуте встречи. До этого Жирков четырежды побеждал в матчах за Суперкубок в составе московского ЦСКА (в 2004, 2006, 2007 и 2009 году), а также в футболке "Зенита" в 2016 году.

Столько же трофеев, как и у полузащитника сине-бело-голубых, в активе у бывших одноклубников Юрия по ЦСКА защитников Василия и Алексея Березуцких. По 7 трофеев также имеют игроки "армейцев". Это защитник Сергей Игнашевич и вратарь Игорь Акинфеев.

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Теги: Жирков Зенит Суперкубок России
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