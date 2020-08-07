"Вчера вопрос "Химок" и "Спартака" поднимался на собрании. Были представители от РФС. Вопрос находится в юридической плоскости.
Обращения прессы поспособствовали тому, чтобы на этот вопрос обратили внимание юридические органы. Остальная информация конфиденциальна", - цитирует Прядкина Sport24.ru.
В июле появилась информация, что "Химки" и "Спартак" могут сотрудничать в новом сезоне.
Несколько дней назад главный тренер подмосковского клуба Сергей Юран был уволен с поста. В СМИ позже появилась информация, что "Спартак" мог повлиять на решение уволить специалиста. РФС заинтересовался отношениями между клубами и запросил у них информацию об их сотрудничестве.
"Химки" в прошлом сезоне первенства ФНЛ заняли второе место и вышли в РПЛ. В 1-м туре чемпионата России клуб встретится с ЦСКА. "Спартак" сыграет против "Сочи".
Президент РПЛ Прядкин: на вопрос "Химок" и "Спартака" обратили внимание юридические органы
Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о взаимоотношениях "Химок" и "Спартака".
Фото: ТАСС
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