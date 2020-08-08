"Мы узнали об этом логотипе вчера, и, конечно, нас очень беспокоит сходство с нашим логотипом. Мы в срочном порядке рассмотрим законность такого использования", - сообщил представитель Toronto Wolfpack.
Ранее появилась информация, что автор логотипа "Тамбова" признаёт сходство эмблем, но отрицает плагиат.
На данную новость также отреагировал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
"Этим вопросом занималась наша PR-служба, но мы точно ни у кого не срисовывали логотип, это 100%", - заявил Худяков.
Напомним, что 6 августа, в преддверии нового сезона Российской Премьер-Лиги "Тамбов" официально представил новый логотип.
Источник:Sport 24
Канадская регбийная команда обеспокоена сходством между их эмблемой и новым логотипом "Тамбова"
Представитель канадской регбийной команды "Toronto Wolfpack" прокомментировал сходство эмблемы его клуба и нового логотипа "Тамбова".
Фото: "Toronto Wolfpack"
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