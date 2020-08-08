"Тедеско очень эмоциональный, во время матча ведет себя не слишком корректно. Допустим, Массимо Каррера - тоже взрывной по характеру, но в этом смысле никогда не перегибал палку. В отличие от Тедеско. Уж не знаю, чего в нем больше - артистизма или шарлатанства," - сказал Непомнящий.
Тедеско возглавил "Спартак" по ходу минувшего сезона. Под руководством немецкого специалиста красно-белые заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
На должности главного тренера "Спартака" Тедеско сменил Олега Кононова.
В первом туре РПЛ "Спартак" на своем стадионе сыграет с "Сочи". Поединок состоится 9 августа и начнется в 20:00 мск.
Источник: "Известия"
Непомнящий: не знаю, чего в Тедеско больше - артистизма или шарлатанства
Российский специалист Валерий Непомнящий поделился своим мнением о главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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