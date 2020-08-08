Ранее появились слухи, согласно которым "Спартак" профинансировал выход "Химок" в РПЛ. После этого многие раскритиковали москвичей, заявив, что они хотят превратить подмосковную команду в свой фарм-клуб.
Также бывший тренер "Химок" Сергей Юран обвинил руководство "Спартака" в собственном увольнении. Его на посту наставника "Химок" сменил Дмитрий Гунько, работавший в структуре "Спартака".
"Спартак" и "Химки" сыграют достойно и красиво. Оба раза выиграет "Спартак", – цитирует Широкова "Чемпионат".
Широков считает, что "Спартак" дважды обыграет "Химки"
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о грядущих противостояниях "Спартака" и "Химок".
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!