В видеоролике, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА, показано прибытие Гайча в Москву, знакомство с городом и экскурсия по базе и стадиону "армейцев".
ЦСКА приобрёл Гайча у аргентинского клуба "Сан-Лоренсо". За форварда москвичи заплатили 8,5 млн евро.
Кроме того, "Сан-Лоренсо" сохранил за собой 20% прав на следующую перепродажу. Гайч подписал контракт с ЦСКА на пять лет.
ЦСКА показал, как Гайч провёл первый день в клубе
Пресс-служба ЦСКА показала, как новичок команды форвард Адольфо Гайч провёл первый день в клубе.
Фото: TyC Sports
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