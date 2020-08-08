Чорлука эмоционально поговорил с фанатами "Локомотива", устроившими перепалку с Кикнадзе

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука на встрече с болельщиками команды призвал фанатов прекратить конфликт с руководством.
Фото: ФК "Локомотив"
Болельщики отказывались задавать вопросы игрокам. Вместо этого они ухали в адрес гендиректора "Локо" Василия Кикнадзе.

"У нас через три дня очень важная игра. Чемпионат начинается. Пожалуйста, если есть такой вопрос для нас, давайте поговорим, пообщаемся и всё. А не так, что мы сидим, слушаем ваши претензии и всё. Если есть что, спрашивайте. Если нет, давайте мы пойдём отдыхать и готовиться к игре", - сказал Чорлука.

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Теги: Чорлука Локомотив
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