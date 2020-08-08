Чорлука эмоционально поговорил с фанатами "Локомотива", устроившими перепалку с Кикнадзе



Защитник " Локомотива " Ведран Чорлука на встрече с болельщиками команды призвал фанатов прекратить конфликт с руководством.

Фото: ФК "Локомотив"

Болельщики отказывались задавать вопросы игрокам. Вместо этого они ухали в адрес гендиректора "Локо" Василия Кикнадзе.



"У нас через три дня очень важная игра. Чемпионат начинается. Пожалуйста, если есть такой вопрос для нас, давайте поговорим, пообщаемся и всё. А не так, что мы сидим, слушаем ваши претензии и всё. Если есть что, спрашивайте. Если нет, давайте мы пойдём отдыхать и готовиться к игре", - сказал Чорлука.