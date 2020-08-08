В 1-м туре чемпионата России армейцы обыграли "Химки" со счетом 2:0.
"По первому матчу трудно сказать. Они обыграли "Урал" в Кубке, достойно смотрелись в финале с "Зенитом". Думаю, в последующих турах они смогут навязать борьбу любому сотруднику. Легко с ними никому не будет", - сказал Кучаев в эфире "Матч премьер".
"Химки" в прошлом сезоне ФНЛ заняли второе место в турнирной таблице и вышли в РПЛ. Также подмосковный клуб дошел до финала Кубка России, где проиграл "Зениту" со счетом 0:1.
Кучаев: легко с "Химками" никому не будет
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями о "Химках".
Фото: © РИА Новости
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