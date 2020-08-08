"Спартак" может приобрести опорника "Нанта"

Опорный полузащитник «Нанта» Абдулае Туре может продолжить карьеру в РПЛ. По данным Metaratings, игроком интересуется московский «Спартак».
Фото: L'Equipe
Москвичи могли приобрести игрока еще прошлым летом, тогда он стоил 10 млн евро. Но в итоге «Спартак» выбрал Алекса Крала. Выбор сделал Томас Цорн, занимавший должность гендиректора клуба.

Туре интересовался и «Локомотив». Игрока в московском клубе хотел видеть Юрий Семин, но руководство «Локо» не одобрило трансфер.
«Спартак» хочет подписать опорного полузащитника. Туре является одним из подходящих вариантов.

«Нант» готов расстаться со своим игроком примерно за 8 млн евро. Игроком интересуются несколько середняков АПЛ, сообщает Metaratings.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Нант
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Барселона" победила "Наполи" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов 1
"Бавария" повторно разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов 4
Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов в матче с "Наполи" 1
Японский новичок "Ростова" Хасимото прокомментировал дебют в РПЛ
"Спартак" может приобрести опорника "Нанта" 2
Мюллер повторил рекорд Лама: они провели по 112 матчей в Лиге чемпионов 1
Мамаев: приятно, когда твои голы приносят положительный результат
Дядюн: "Химки" играли с ЦСКА неплохо, но получилось, что матч шёл до гола 1
Кикнадзе психанул на встрече с болельщиками. Не понимает их значения, лучше бы сидел дома 1
Тренер "Крыльев Советов" объяснил поражение от "Велеса" проблемами с настроем 2
Зобнин: в плане адаптации в "Спартаке" у Кокорина проблем вообще нет 1
Карпин: в матче с "Тамбовом" у игроков "Ростова" был предсезонный мандраж
Акинфеев в "Инстаграме" прокомментирововал победу ЦСКА над "Химками"
"Ювентус" объявил о назначении Пирло на пост главного тренера 13
Кирьяков: Гайч здоровый и мощный, но как его будет использовать Гончаренко? 5
Кирьяков: ЦСКА по игре выше классом и по делу одержал победу
Пономарёв: если Дзагоеву понадобится месяц на восстановление, то надо заканчивать 7
Пономарев: «Химки» в матче с ЦСКА оставили впечатление слабой команды 1
"Алания" разгромила "Чайку" в матче ФНЛ
Источник: Пирло станет новым главным тренером "Ювентуса" 2
"Борнмут" назначил нового главного тренера после вылета команды из АПЛ
Гол Мамаева принёс "Ростову" победу в матче первого тура РПЛ с "Тамбовом" 10
Евсеев: многое будет зависеть от того, насколько организованно "Уфа" сыграет с "Краснодаром" 2
"Чертаново" обыграло "Томь", 15-летний Пиняев вновь отметился голевой передачей 4
Гончаренко: на Гайча рассчитываем, конечно, как на основного форварда. Мы потратили большие деньги 2
Кучаев: легко с "Химками" никому не будет 1
"Крылья Советов" проиграли "Велесу", Гацкан и Чернов были удалены 4
Гунько - о матче с ЦСКА: могли додавить, но так сложилось 9
Сестра Роналду - футболисту: ты не можешь сделать все в одиночку
Гончаренко - о травме Дзагоева: зная его, можно ожидать все 5
Все новости