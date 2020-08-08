Москвичи могли приобрести игрока еще прошлым летом, тогда он стоил 10 млн евро. Но в итоге «Спартак» выбрал Алекса Крала. Выбор сделал Томас Цорн, занимавший должность гендиректора клуба.
Туре интересовался и «Локомотив». Игрока в московском клубе хотел видеть Юрий Семин, но руководство «Локо» не одобрило трансфер.
«Спартак» хочет подписать опорного полузащитника. Туре является одним из подходящих вариантов.
«Нант» готов расстаться со своим игроком примерно за 8 млн евро. Игроком интересуются несколько середняков АПЛ, сообщает Metaratings.
"Спартак" может приобрести опорника "Нанта"
Опорный полузащитник «Нанта» Абдулае Туре может продолжить карьеру в РПЛ. По данным Metaratings, игроком интересуется московский «Спартак».
Фото: L'Equipe
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