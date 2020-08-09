Малафеев считает, что "истерия с допинговыми скандалами выходит из-под контроля". По его мнению, Пухов является настоящим профессионалом своего дела.
Бывший голкипер отметил, что в футболе все витамины и применяемые препараты - восстановительные. По его словам, в "Зените" он никогда не слышал о применении каких-либо запрещенных препаратов.
"В футболе допинг — глупое занятие. У всех длинные контракты, а ответственность несёт и клуб, и спортсмен.
Были скандалы с наркотиками, бромантаном. Но не было такого, чтобы в российском футболе кто-то попался на стимуляторах, реальном допинге, который может сильно улучшить физические, футбольные, психические качества", — цитирует Малафеева "Чемпионат".
Предыдущий громкий скандал, связанный с применением запрещенных препаратов, произошел в в 2016 году, когда в анализах полузащитника ЦСКА Романа Еременко был обнаружен кокаин. Игрока дисквалифицировали на два года.
Малафеев об обвинениях в адрес экс-врача "Зенита": в футболе допинг - глупое занятие
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев опроверг обвинения сбежавшего из России информатора WADA Григория Родченкова в адрес Сергея Пухова, с 2006 по 2017 год работавшего врачом в петербургском клубе.
Фото: РИА Новости / Игорь Руссак
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