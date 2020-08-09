"Есть личная жизнь людей. Все вопросы будут рассматриваться в рамках существующих в клубе процедур и правил", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Вчера, 8 августа, Магкеев с некоторыми другими футболистами команды принял участие в вечеринке по случаю дня рождения подруги защитника Владислава Игнатьева.
7 августа "Локомотив" проиграл "Зениту" в матче за Суперкубок России, 11 августа команде предстоит матч первого тура РПЛ против "Рубина".
Мещеряков прокомментировал видео с пьяным Магкеевым
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался по поводу появление в сети видео, на котором футболист команды Станислав Магкеев запечатлен в нетрезвом состоянии.
Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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