Ловчев: Петров сильнее, чем Смольников. Игорь играет только назад

Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев высказался о составе "Краснодара" на матч 1-го тура чемпионата России с "Уфой".
Фото: © РИА Новости
Ловчев отметил, что защитник Сергей Петров играет лучше, чем Игорь Смольников.

"Я вообще считаю, что Петров сильнее, чем Смольников. Чем? Игрой! Он подключается к атаке интереснее. Смольников играет только назад, а этот обостряет все время впереди и голы забивает", - сказал Ловчев в эфире "Матч премьер".

Встреча между "Уфой" и "Краснодаром" проходит в эти минуты на стадионе "Нефтяник".

"Краснодар" объявил о перехода 31-летнего Смольникова 29 июля. Контракт с футболистом рассчитан на два года.

Смольников уже выступал за краснодарский клуб с 2012 по 2013 год.

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Теги: Ловчев Смольников Петров Краснодар
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