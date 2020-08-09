"Убили "Спартак" конкретно в этом матче, просто беспредельно. Я даже не знаю, что здесь сказать. Знаете, помимо второго пенальти хотел бы отметить, что ни в одном эпизоде, тянувшем на желтую карточку, "Спартак" не получил помилование. Раньше могли дать - не дать.
Могли, конечно, на Заболотном в конце и красную дать, но, видимо, уже после пенальти не решился Казарцев добивать. Потому что там бы вообще драка началась. Все произошедшее, наверное, реакция на все заявления, которые Федун делал в прошлом сезоне. Некая изжога судейского корпуса... Конечно, хотелось, чтобы "Спартак" еще забил, чтобы матч закончился в его пользу. Это было бы справедливо, но не получилось", - сказал Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой.
Встречу обслуживала бригада Василия Казарцева, назначившая два пенальти в пользу "Спартака".
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Червиченко: "Спартак" в матче с "Сочи" конкретно убили
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info прокомментировал судейство в матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2).
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