Сообщается, что мысли о подаче в отставку возникли у Хачатурянца после матча "Спартак" - "Сочи", который завершился вничью со счетом 2:2.
Встречу обслуживал арбитр из Петербурга Василий Казарцев. "Сочи" оба гола забил с пенальти.
Владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что клуб намерен сняться с чемпионата России.
"Спорт-экспресс"
Хачатурянц может подать в отставку с поста главы судейского комитета РФС
Ашот Хачатурянц может покинуть должность главы судейского комитета РФС.
Фото: © РФС
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