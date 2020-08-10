После матча "Спартак" - "Сочи" появилась информация, что Хачатурянц хочет покинуть свой пост, однако Дюкову удалось убедить его продолжать работать.
Напомним, что арбитр этой встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота московской команды. Позже его отстранили от судейства, а владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата.
Источник: РБК
Дюков выступил против отставки Хачатурянца
Президент РФС Александр Дюков выступает против ухода главы судейского комитета Ашота Хачатурянца.
Фото: РФС
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