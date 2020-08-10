Как сообщает пресс-служба РФС, судьи, работавшие на резонансном матче первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи", по предложению главы судейского комитета, пройдут дополнительную проверку.
Матч "Спартак" - "Сочи" завершился со счётом 2:2. Казарцев назначил в ворота москвичей два пенальти. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что второй пенальти был назначен ошибочно.
Судьи Казарцев и Еськов, работавшие на матче "Спартак" - "Сочи", пройдут проверку на полиграфе
Арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов пройдут проверку на полиграфе.
Фото: ТАСС
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