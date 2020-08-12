Левников прокомментировал второй пенальти в матче "Спартак" - "Сочи"

Эксперт Экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников прокомментировал эпизод, случившийся в концовке матча " Спартак " - "Сочи" (2:2).

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В концовке судья Василий Казарцев назначил пенальти в ворота москвичей. Позже Экспертно-судейская комиссия признала решение ошибочным.



"Комиссия единогласно решила, что нарушения не было. Что в момент удара по воротам Жиго не делал никаких запрещённых действий, а блокировал мяч. А затем происходит так называемое игровое столкновение. Обоим футболистам было его не избежать. Мы посчитали, что VAR должен был вмешаться, но была ошибка арбитра", - сказал Левников.