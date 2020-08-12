Комментатор Шмурнов не будет работать на матчах 2 тура чемпионата России
Комментатор Александр Шмурнов, раскритиковавший судей в прямом эфире матча "Спартак"-"Сочи", не получил назначение на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"
Напомним, что игра между "Спартаком" и "Сочи" закончилась со счётом 2:2. Оба гола сочинцев были забиты с 11-метрового удара. По мнению Шмурнова пенальти были назначены ошибочно, из-за чего комментатор раскритиковал работу Василия Казарцева и судей VAR.
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