Газизов прокомментировал уход врача Бутовского из "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, почему главный врач "красно-белых" Михаил Бутовский покинул команду.
Фото: ФК "Спартак"
"Бутовский решение уйти принял давно, я попросил его просто отработать. Михаил — серьёзная потеря для "Спартака", но это его выбор. Мы пытались его оставить, но он выбрал такой путь развития своей карьеры. Пожелали ему хорошей работы, всегда будем знать, что работали вместе", - передает слова Газизова "Чемпионат".

Также гендиректор московского клуба отметил, что у "Спартака" не возникнут проблемы в медицинской службе, и вскоре у команды появится новый главный врач.

Напомним, что сегодня было объявлено об уходе Михаила Бутовского с поста главного врача московского "Спартака". Ранее сообщалось о возможном переходе специалиста на аналогичную должность в "Рубин".

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Теги: Газизов Бутовский Спартак
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