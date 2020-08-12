Результаты теста ожидаются завтра, 13 августа.
Казарцев пришел с адвокатом, который хотел фиксировать происходящее, но в комнату, где шла проверка, его не пустили.
Планируется, что видеоассистент арбитра матча "Спартак" - "Сочи" Алексей Еськов пройдет тест на полиграфе утром 13 августа.
Напомним, игра завершилась со счётом 2:2, оба мяча гостей были забиты с пенальти. Второй из них признан ошибочным.
Источник: "СЭ"
СМИ: Казарцев прошел проверку на полиграфе, его адвоката не пустили
Судья матча первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев, который назначил ошибочный пенальти, прошел проверку на детекторе лжи.
Фото: Чемпионат
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