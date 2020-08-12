СМИ: Казарцев прошел проверку на полиграфе, его адвоката не пустили

Судья матча первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев, который назначил ошибочный пенальти, прошел проверку на детекторе лжи.
Фото: Чемпионат
Результаты теста ожидаются завтра, 13 августа.

Казарцев пришел с адвокатом, который хотел фиксировать происходящее, но в комнату, где шла проверка, его не пустили.

Планируется, что видеоассистент арбитра матча "Спартак" - "Сочи" Алексей Еськов пройдет тест на полиграфе утром 13 августа.

Напомним, игра завершилась со счётом 2:2, оба мяча гостей были забиты с пенальти. Второй из них признан ошибочным.

Источник: "СЭ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Казарцев Спартак Сочи Еськов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тренер "Чертаново" - о Пиняеве: надеюсь, что он вырастет в хорошего игрока,
Комментатора Шмурнова, который должен был работать на матче "Аталанта" - "ПСЖ", заменил Арустамян 2
Эдегор досрочно вернулся в "Реал" из аренды в "Реал Сосьедад"
Семин - Фарфану: спасибо за пережитые вместе счастливые моменты! Продолжай играть
СМИ: Казарцев прошел проверку на полиграфе, его адвоката не пустили 11
Жамалетдинов перешел из ЦСКА в "Уфу" 2
Тренер "СКА-Хабаровск" подтвердил наличие сомнительных тестов на коронавирус в клубе
Прядкин отреагировал на решение "Спартака" продолжить выступления в РПЛ 13
Левников рассудит "Локомотив" и "Краснодар". Опубликован список арбитров на 2-й тур 4
"Рубин" объявил о подписании соглашения с врачом Бутовским 1
Максименко рассказал, на что потратил первую большую зарплату 2
"Спартак" попрощался с врачом Бутовским (видео) 1
Президент "Урала": мы хотели бы такого игрока,как Глушаков, но я знаю, что он не хочет 2
Гранат может перейти в "Урал"
Газизов подтвердил,что Акавов станет главой селекционного отдела "Спартака" 3
Газизов прокомментировал уход врача Бутовского из "Спартака" 4
Оздоев - Гильерме о моменте с падением Игнатьева: Гиля, я думаю, пенальти 4
Максименко: никогда не сыграю за ЦСКА 45
Комментатор Шмурнов не будет работать на матчах 2 тура чемпионата России 25
Матюиди покинул "Ювентус" 1
Провальное возвращение волгоградцев, невезучие защитники «Спартака». Сборная неудачников 1-го тура РПЛ 6
15-летний нападающий "Чертаново" Пиняев забил первый гол в ФНЛ 7
Полузащитник "Гента" Овусу может перейти в "Спартак" 12
"Спартак" удовлетворён решением РФС признать ошибочными действия судей 18
Парехо и Коклен будут выступать за "Вильярреал"
Криштиану Роналду поделился фото с отдыха 4
Кайперс о сообщении от Слуцкого: думал, что вопрос от Калошина. Было написано, что это Леонид 3
Ещенко пошутил над своими финтами (видео) 1
Кокорин может пропустить игру с "Ахматом" 13
"Дал подержать трофеи". Радимов встретился с Семаком (фото) 1
Все новости