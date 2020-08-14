Баринов вспомнил, как во время одного матча огрызнулся на Сёмина. По словам полузащитника, в том эпизоде главный тренер "Локо" просто вспылил.
"Палыч меня не по делу поймал, я повернулся и сказал: "Хватит на меня орать!". На следующий день на базе он позвал меня к себе в номер, где высказал свою позицию, я ему свою, и мы пришли к тому, что он был на эмоциях и не по делу на меня накричал. Мы пожали руки, и Юрий Палыч сказал, что мне ещё рано огрызаться, не надо было себя так вести, а надо было спокойно подойти и сказать об этом. Мы пожали руки, и никаких конфликтов не было", - сказал Баринов в эфире телеканала "Россия 24".
Сёмин покинул "Локомотив" после того, как клуб не стал с ним продлевать контракт. После Сёмина команду возглавил Марко Николич. Под руководством сербского специалиста "Локомотив" занял второе место и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
Баринов рассказал, как огрызнулся на Сёмина
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился воспоминаниями о совместной работе с бывшим наставником команды Юрием Сёминым.
Фото: Sportbox
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