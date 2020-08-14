Ранее стало известно, что вратарь покинул "Локомотив" по обоюдному согласию сторон.
За "Локомотив" Медведев выступал с сезона-2017/2018. Но при этом игрок за три сезона провёл лишь три матча за "Локо". Он в официальных матчах не выходил на поле с 2017 года.
Ранее гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе перевёл игрока в фарм-клуб "Казанка".
В ближайшее время вратарь должен прилететь в Казань, сообщает "Чемпионат".
Медведев, покинувший "Локомотив", может перейти в "Рубин"
25-летний голкипер Никита Медведев близок к переходу в "Рубин", сообщают СМИ.
Фото: ФК "Локомотив"
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