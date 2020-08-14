Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Матч должен был состояться 29 августа, но из-за празднования дня республики Татарстан его было решено перенести на другую дату. Игра пройдет 30 августа в 18:00 мск.
"Рубин" в 1-м туре РПЛ на своем поле уступил "Локомотиву" со счетом 0:2. "Тамбов" дома проиграл "Ростову" - 0:1.
Матч "Рубин" - "Тамбов" перенесен
Матч 6-го тура чемпионата России "Рубин" - "Тамбов" перенесен.
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