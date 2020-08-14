"В каждой команде есть футболисты, игра которых симпатична. Это, в свое время, и Олег Корнаухов, и Сергей Семак, и Вагнер Лав, и многие другие. Особняком, конечно, стоит наш капитан — Игорь Акинфеев.
А самая сильная команда нас ждет в ближайшие годы. Я буду стараться сделать для этого все необходимое", - приводит слова Орешкина пресс-служба клуба.
Орешкин стал председателем совета директоров армейского клуба в мае 2020 года.
В прошлом сезоне ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице и осенью выступит в Лиге Европы.
В 1-м туре нынешнего сезона РПЛ армейцы на выезде одержали победу над "Химками". Встреча завершилась со счетом 2:0. В следующем туре команда Виктора Гончаренко сыграет против "Тамбова". Матч пройдет 15 августа.
Орешкин: cамая сильная команда ЦСКА ждет в ближайшие годы
Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин ответил на вопрос, каких игроков ЦСКА разных лет мог бы назвать своими кумирами.
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