Орешкин: cамая сильная команда ЦСКА ждет в ближайшие годы

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин ответил на вопрос, каких игроков ЦСКА разных лет мог бы назвать своими кумирами.
"В каждой команде есть футболисты, игра которых симпатична. Это, в свое время, и Олег Корнаухов, и Сергей Семак, и Вагнер Лав, и многие другие. Особняком, конечно, стоит наш капитан — Игорь Акинфеев.

А самая сильная команда нас ждет в ближайшие годы. Я буду стараться сделать для этого все необходимое", - приводит слова Орешкина пресс-служба клуба.

Орешкин стал председателем совета директоров армейского клуба в мае 2020 года.

В прошлом сезоне ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице и осенью выступит в Лиге Европы.

В 1-м туре нынешнего сезона РПЛ армейцы на выезде одержали победу над "Химками". Встреча завершилась со счетом 2:0. В следующем туре команда Виктора Гончаренко сыграет против "Тамбова". Матч пройдет 15 августа.

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Теги: Орешкин ЦСКА
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